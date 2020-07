“Una domenica d'estate” è il titolo del nuovo singolo di Mattia De Simone, in uscita da pochi giorni con un official video sulle principali piattaforme musicali. Mattia firma così il bis dopo aver lanciato tre mesi fa “Tu sei un'emozione”, con un confortante seguito di consensi e simpatie sui social. Pigia sull'acceleratore, insomma, il giovane cantautore napoletano, nonostante i limiti e gli ostacoli creati dal lockdown, e in attesa di produrre il suo primo album discografico. L'amore è il filo conduttore nel quale si cimenta il pop singer vomerese che propone un nuovo brano molto orecchiabile e con un ritmo coinvolgente.



«La fine di una relazione passata ti ritorna in mente in un'estate da single, i pensieri ti avvolgono e ti fai mille domande, con la testa che si ostina a cercare ancora un perché - spiega Mattia - è un testo che nasce da una storia realmente vissuta». Sta crescendo l'artista partenopeo, che cerca di ritagliarsi uno spazio nel variegato mondo canoro, con il supporto e il sostegno della Borsi Records, la sua casa discografica. Ci sono già altri progetti ed idee in cantiere entro la fine dell'anno, ma Mattia preferisce non anticipare nulla e restare con i piedi sempre ben piantati in terra. Le sue felici esperienze vissute a “The Voice of Italy”, il talent di mamma Rai, e durante le tappe italiane del tour mondiale di James Blunt nel quale è stato chiamato, ed apprezzato, come “opening act”, lo hanno reso più sereno e consapevole delle sue potenzialità.



«Cantare e suonare sono le mie passioni - conclude Mattia - la musica mi stimola ogni giorno, le note sono dolci carezze di vita, perchè rifiutarle? Vado avanti per la mia strada, convinto che bisogna proporre sempre un qualcosa che arrivi a chi ti ascolta e lo faccia emozionare, riflettere, e non soltanto intrattenerlo o distrarlo per un pò. Non è facile, certo, ma il compito della musica è anche questo». © RIPRODUZIONE RISERVATA