Unico Anx, on air il primo singolo “Femmn” scritto in dialetto napoletano. È disponibile in tutti gli store digitali e in Radio il primo singolo di Unico Anx, all’anagrafe Emanuele Gaito, giovane rapper napoletano 26 anni, dal titolo “Femmn” per Carioca Records e distribuito da Artist First.

Emanuele Gaito alias Unico Anx è un ragazzo che fin da piccolo ha trovato nella scrittura un modo per sfogarsi, parlare ed essere libero di esprimersi. Grazie a questo e alla passione per la musica ha trasformato i suoi appunti, aforismi, strofe e parole in rime. Nei suoi brani tratta argomenti molto attuali descritti dal suo punto di vista; un punto di vista sincero e senza filtri. Femmn, scritta in dialetto napoletano, è un viaggio che tutti (o quasi) attraversano nella vita: tutti vivono di sogni, di grandi amori che iniziano e che spesso finiscono. Il testo racconta di ragazzi che costantemente si impegnano a realizzare i propri obiettivi sbattendo molto spesso contro una realtà cruda, cioè la perdita degli affetti importanti, a causa di propri errori o indecisioni, perdita che spesso li porta ad imbattersi in sentimenti affrettati, scelte sbagliate, sentimenti forzati (da qui il termine “femmn nun serven”). Molte volte seguire la propria emotività conduce ad una strada all’apparenza più semplice da percorrere ma troppo spesso sbagliata, quando invece sarebbe più importante essere meno fragili e non lasciarsi sfuggire le poche certezze.



Ultimo aggiornamento: 10:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA