Valentina Parisse: «Con Michelle Hunziker e J-Ax facciamo vincere la musica»

Cantautrice, con la passione per la musica black e giudice per il secondo anno di All Togheter Now, lo show di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker e J-Ax. Valentina Parisse, 33enne romana, ha raccontato a Leggo cosa significa far parte del “muro dei cento”.



Che tipo di esperienza è?

Straordinaria. La gioia e il divertimento che si vedono sullo schermo sono vere. Il bello di questo show sta nell’idea iniziale. Si fa musica tutti insieme e non si creano illusioni. Sui talent invece sono sempre stata scettica.



Come definirebbe Michelle Hunziker e J-Ax?

Michelle è una donna stupenda. È una mamma e una professionista, sempre sorridente. J-Ax è un mattacchione, ribelle, la parte più ironica della coppia.



Quando ha iniziato a cantare?

Da bambina. Mio padre è un ferroviere, ma con una grande passione per la musica. Collezionava cassette e vinili. Abbiamo iniziato a cantare insieme. A 18 anni mi sono trasferita in Canada per perfezionarmi e nel 2012 è uscito il mio primo disco Vagabond, tutto in inglese.



Si è esibita anche davanti al presidente Mattarella. Com’è andata?

Lo scorso maggio, in occasione degli Internazionali di ippica a Roma, ho cantato l’inno di Mameli. Mi tremavano le gambe, tra il pubblico c’era anche Bruce Springsteen.



Ha collaborato con grandi nomi, da Renato Zero a Michele Zarrillo. A chi si ispira?

Sono un’onnivora. La passione è nata dalla musica black, ma tra le italiane amo anche Carmen Consoli, Elisa e Irene Grandi.



Il suo ultimo singolo si intitola Dannata lotta. Di cosa parla?

Della lotta che affrontiamo ogni giorno per inseguire i nostri sogni. Soprattutto noi donne. Non ci sono ancora pari diritti e opportunità, anche nel panorama musicale. Questo mi manda in bestia.



Prossimi progetti?

Nel 2020 uscirà il mio nuovo album. Il titolo ancora non c’è, ma sarà totalmente in italiano, con forti influenze rock e collaborazioni pazzesche. Ultimo aggiornamento: 18:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA