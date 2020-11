Valerio Scanu canta il Natale: un album e un film con Remo Girone e Massimo Lopez

Disponibile da venerdì 27 novembre per la programmazione radiofonica 'l'aria del Natale' di Valerio Scanu: si tratta dell'inedito estratto da «Canto di Natale» (su etichetta NatyLoveYou), in preorder su Amazon e Self, in tutti gli store digitali e dal 4 dicembre nei negozi in formato fisico sia CD che DVD.

Scanu dal 2012 ha realizzato in occasione delle festività natalizie degli spettacoli live, capaci di trasportare gli spettatori in una dimensione fiabesca, con la partecipazione di grandi ospiti. A seguito le misure adottate per l'emergenza che il Paese sta attraversando, l'artista ha trovato lo stesso il modo di regalare al proprio pubblico per il Natale 2020 un progetto molto speciale: l'album e il film che ne racconta il viaggio con la collaborazione di due personaggi del mondo dello spettacolo, Remo Girone e Massimo Lopez.

'Canto di Natale' raccoglie alcune delle più belle canzoni natalizie di fama internazionale, reinterpretate in una versione originale e raffinata, a cui si aggiunge appunto 'L'aria del Natale'.

