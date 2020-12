Vasco Rossi, «Colpa di Alfredo» esaurito in tempi record: il 29 gennaio eccezionale ristampa

Esauriti in tempi record sia il cofanetto che il vinile di Colpa d’Alfredo, il terzo disco di Vasco Rossi pubblicato in versione da collezione da Sony Music (Legacy Recordings) per la serie R> PLAY dedicata ai 40esimi anniversari degli album da studio dell’artista. Un caso unico in Italia per un disco di catalogo. Per accontentare i fan che non sono riusciti ad acquistarlo, le due versioni (in edizione limitata) verranno ristampate in via eccezionale.

Saranno disponibili il 29 gennaio 2021, uscito il 27 novembre, è entrato subito nella classifica FIMI degli album più venduti in Italia (il vinile al quarto posto e il cofanetto al ventiduesimo).

La preziosissima versione Deluxe in edizione limitata contiene: il CD in versione vinyl replica; l’album originale a 33 giri 180gr; la musicassetta; il 45 giri “Non l’hai mica capito/Asilo ‘Republic’”; un libro cartonato di 128 pagine, scritto dal giornalista e critico musicale Marco Mangiarotti, con i racconti dello stesso Vasco e le testimonianze dei musicisti che hanno partecipato alla realizzazione dell’album, oltre a molte foto e contenuti inediti ed esclusivi; il gadget, come da tradizione (stavolta si tratta della maschera di cartone che riproduce il viso di Vasco con l’occhio nero); e il cortometraggio di animazione di Anima Fragile, scaricabile in alta definizione tramite un QR-Code.

Lo stesso corto, della durata di sei minuti, disegnato da Rosanna Mezzanotte per la regia di Arturo Bertusi, ha riscosso un enorme successo su YouTube, raggiungendo quasi 300mila visualizzazioni in poco meno di quattro settimane.

Realizzato in collaborazione con Chiaroscuro Creative, che da sempre si occupa dei progetti editoriali e dell’immagine di Vasco, “Colpa d’Alfredo R>PLAY Edition 40th“ riporta in copertina la foto come la voleva allora Vasco: il suo primo piano con l’occhio nero e il volto tumefatto, truccato come se fosse stato pestato. Nel disco originale, per un colpo di mano dell’ultimo momento del discografico, la foto (di Mauro Balletti) era stata utilizzata come retro e in copertina uno scatto dello stesso servizio, ma di spalle.

