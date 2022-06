Vasco Rossi incendia il Circo Massimo: «Siete uno spettacolo e stasera la storia si ripete»

Vasco conquista Roma e anche lui viene conquistato dalla capitale: «Pazzesca la prima!! ...Siete uno spettacolo straordinario! Il Circo Massimo è un posto incredibile!!! Ieri sera abbiamo incendiato lo stadio più antico e grande del mondo!!! E stasera la Storia si ripete!». A caldo riesce a postare solo queste parole di ringraziamento il cantante per il concerto di ieri. Il Vasco Live è pronto stasera per la sua seconda data a stupire ancora con un soldout che ha raggiunto le 140mila persone.

Vasco Rossi, la seconda data romana

Dopo 2 anni di attesa, a causa delle chiusure imposte da Covid, il popolo di Vasco lo acclama. E non potevano mancare i Maneskin ai piedi dell'immenso palco del Rock in Roma.

Dall'ora di pranzo sotto il sole cocente ieri i fan hanno attraversato una Roma animata anche dal Gay Pride per arrivare nell'arena del Circo Massimo, dribblando il labirinto delle transenne, che è piena in ogni metro fianchi compresi. Sono stati in settantamila alle 21.15 a lanciare il boato che esplode ogni volta in questo monumentale tour per accogliere l'ingresso del Blasco.

Vasco Rossi al Circo Massimo, scaletta e anticipazioni sulle due date da 140mila spettatori

Gli ospiti d'eccezione

Transenne ovunque e aria vip affollata perché nessuno a Roma si voleva perdere questo concerto. Ci sono stati anche Bebe Vio e Marco Damilano nel parterre variegato insieme al batterista e al chitarrista dei Maneskin mentre cresce l'attesa per la seconda serata, che non deluderà. Vasco Rossi è pronto e i fan anche.