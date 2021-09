Vasco Rossi stregato dalla Murgia: ecco dove ha girato l'ultimo videoclip

Puglia location del nuovo videoclip di Vasco Rossi, affezionato alla regione e, da qualche giorno, anche cittadino onorario in pectore di Castellaneta, città che ogni anno lo accoglie per le vacanze estive. Ad annunciare la scelta del luogo che ha accolto la troupe al seguito del Blasco nazionale, è stato lo stesso rocker su Instagram, presentando Alice Pagani, l'attrice protagonista della clip.

«Ed eccovi Alice, l’attrice del nuovo video kolossal che abbiamo girato in questi giorni in una suggestiva località segreta delle Puglie creative». La località, in particolare, è la zona dei 21 archi, un viadotto che attraversa le campagne della Murgia, vicino Spinazzola.