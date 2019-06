Vasco Rossi punk a San Siro: «Qui si fa la storia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 2 Giugno 2019, 14:00

La storia siamo noi. Quando ci ritroviamo, quando viviamo, quando sincronizziamo i sentimenti nell'attimo fragile di una canzone con la comunità che abbiamo attorno come accaduto alla Vasco Nation riunita ieri a San Siro sotto un palco immenso e hi-tech. Un'intenzione declinata dal «Non stop live 2019» del signor Rossi da quel manifesto che è «Qui si fa la storia», eseguita in avvio per rendere chiaro che questo è un altro show rispetto a quello portato un anno fa a Torino, Padova, Roma, Bari e Messina.Se lo scorso anno era stato lui, Rossi, a cercare i fans cantando ai quattro angoli del Paese, stavolta li porta a casa fermando la faraonica carovana di 50 tir al Meazza fino al 12 giugno (sei show in tutto) per poi proseguire, in nave (d'altronde è Komandante, no), alla volta di Cagliari per l'attesissima appendice in Fiera del 18 e 19 luglio. «Dimenticatevi la scaletta dello scorso anno» aveva detto alla vigilia, preannunciando uno suono proto-punk. E la maratona milanese ha confermato le aspettative, tagliando senza troppi complimenti i medley usati nei tour precedenti per offrire una visione a tutto tondo dell'universo vaschiano. Una metallica essenzialità cercando subito recupero di cose come «Qui si fa la storia», «Mi si escludeva», «Buoni o cattivi», più «La verità», ultimo affondo arrivato sul mercato per far crescere l'attesa attorno a questi sei show destinati a portare a 29 le repliche del maudit di Zocca a San Siro in 29 anni, consegnando alla storia un'impresa mai compiuta da altri.