Vasco Rossi torna a Salerno: doppio show all'Arechi il 28 e 29 giugno

Da un tour all'altro, passando per il cinema. Il Komandante riparte da Roma, dove martedì sera, al Moderno, parteciperà alla prima di «Vasco live Roma Circo Massimo 2022», il film di di Pepsy Romanoff che racconta le emozioni, i suoni e i 140.000 spettatori - un vero record - per le sue due date estive al Circo Massimo, l'11 e 12 giugno scorso. Ma, pronto a ricevere il giorno dopo dal sindaco Gualtieri la Lupa Capitolina, il signor Rossi meno qualunque d'Italia si prepara già a tornare sul fronte del palco e potrebbe approfittare proprio delle sue «vacanze romane» per annunciare le date del prossimo giro d'Italia, concerto per concerto.

Se il film uscirà nei cinema solo per tre giorni, il 14, 15 e 16 novembre, il rocker di Zocca sembra intenzionato a rimettersi on the road per qualche giorno in più, a fine giugno 2023, toccando città non visitate nel giro di concerti del 2022.

Esclusa Napoli, quindi, ma non la Campania, vista l'intenzione di tornare all'Arechi di Salerno che potrebbe ospitarlo per due serate, il 28 e 29 giugno, anche se la prima data causerebbe un vero e proprio derby regionale, visto che è la stessa in cui allo stadio Diego Armando Maradona dovrebbe arrivare finalmente Tiziano Ferro. Vedremo se gli organizzatori eviteranno, o meno, la coincidenza. A proposito, il Blasco manca da Salerno, stesso stadio, quasi identici giorni (27 e 28 giugno) dal 2008, 60.000 presenze ed un incipit che ancora si fa ricordare: «Noi siamo qui stasera per portarvi un po' di gioia, di gioia, di gioiaaaaa». Prima di lui all'Arechi, ma questa data è stata già annunciata, nel 2023 arriverà il 25 giugno Marco Mengoni.

Intanto «Vado al massimo», il suo quinto album, festeggia il quarantesimo compleanno e la Carosello Records pubblicherà il 9 dicembre una riedizione rimasterizzata dell'lp del 1982, entrato nelle case degli italiani grazie a brani come «Ogni volta», «Canzone», «Splendida giornata», «La noia».

I completisti - siamo in vista del Natale, ormai, unico mercato ancora «ricco», o quasi, per il disco in formato fisico - punteranno sulla «special edition» che comprende il cd, il vinile, un inedito libro cartonato e a colori, a cura di Marco Mangiarotti. O addirittura sul cofanetto da collezione, a tiratura limitata, in cui ci sarà anche cartolina per il download gratuito del remix di «Una splendida giornata» e il 45 giri rimasterizzato di «Vado al massimo», brano dell'esordio sanremese, con sul lato B «Ogni volta».