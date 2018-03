Le Vibrazioni live a Napoli: biglietti gratis con il Mattino

Lunedì 12 Marzo 2018, 10:55 - Ultimo aggiornamento: 11 Marzo, 17:55

Reduci dal Festival di Sanremo, e dalla pubblicazione di «V», Le Vibrazioni tornano in concerto a Napoli, il 5 aprile alla Casa della Musica: vuoi vederli, magari senza pagare il biglietto? Il Mattino porterà cinquanta fortunati sotto il palco di Francesco Sarcina & Company: iniziamo oggi con i primi cinque biglietti omaggio in palio, basta rispondere a una semplicissima domanda.«V» è il quinto album della band, che torna con un disco di inediti a nove anni da «Le strade del tempo» e a 15 dal successo di «Dedicato a te». Tra i dieci brani contenuti c'è anche quello presentato al 68esimo Festival della Canzone Italiana di Sanremo, a 13 anni dalla loro unica partecipazione precedente. Prodotto e arrangiato dalla band insieme a Luca Chiaravalli, il brano è una confessione e un mettersi a nudo rivelando i propri difetti e accettando la propria fallibilità. Qual è il suo titolo? Inviate le vostre risposte all'indirizzo eventi@ilmattino.it, le prime cinque esatte saranno ricompensate con un biglietto omaggio, da ritirare alla casa della Casa della Musica il 5 aprile con modalità che comunicheremo ai vincitori.Il tour delle Vibrazioni inizierà venerdì 16 marzo al New Age Club di Roncade (Tv) per concludersi martedì 24 aprile al Live Club di Trezzo sull’Adda (MI).