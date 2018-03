Una risposta vale un biglietto: con Il Mattino al concerto delle Vibrazioni

Venerdì 30 Marzo 2018, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 29 Marzo, 21:44

Si intitola «V» perchè è il quinto album di inediti, ma, soprattutto da quando è iniziato il tour partito con successo il 16 marzo dal New Age di Roncade (Tv), Le Vibrazioni quel titolo lo declinano anche pensando al simbolo della vittoria. E ora, dopo la pausa pasquale, si preparano ad arrivare a Napoli, visto che il loro giro di concerti dopo il rodaggio in provincia fa rotta sulle città: il 3 aprile al teatro Quirinetta di Roma, il 5 alla Casa della Musica di Napoli, il 6 al Demodè Club di Bari, il 12 al teatro Vittorio Emanuele di Messina, il 13 al Golden di Palermo, il 14 al Land di Catania, il 19 all'Auditorium Flog di Firenze...E, proprio pensando all'ormai imminente data di Napoli e ai fans della band di Francesco Sarcina, «Il Mattino» invita cinquanta suoi lettori a vedere lo show del 5 aprile alla Casa della Musica. Venticinque gli inviti già assegnati, oggi in palio altri cinque biglietti, basta rispondere a una semplicissima domanda sulla carriera del gruppo: il 19 maggio 2010, le Vibrazioni sono state chiamate ad aprire il concerto a Udine di una delle più grandi band internazionali di hard rock. Quale? Inviate le vostre risposte all'indirizzo eventi@ilmattino.it, le prime cinque esatte saranno ricompensate con un biglietto, da ritirare alla casa della Casa della Musica il 5 aprile con modalità che comunicheremo ai vincitori.Alla Casa della Musica il gruppo (Francesco Sarcina alla voce e alla chitarra, Stefano Verderi alla chitarra e alla tastiera, Marco Castellani al basso e Alessandro Deidda alla batteria) promette, insieme a «Così sbagliato», il pezzo presentato all'ultimo Festival di Sanremo, e ai brani di «V», naturalmente, tutti i suoi maggiori hit, da «Dedicato a te», con cui iniziò la storia, ai tempi più recenti.