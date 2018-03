Le Vibrazioni, al via il tour: al concerto con Il Mattino

Venerdì 16 Marzo 2018, 12:25 - Ultimo aggiornamento: 16-03-2018 12:25

Il conto alla rovescia è finito, il tour delle Vibrazioni inizierà questa sera al New Age Club di Roncade (Tv) per concludersi martedì 24 aprile al Live Club di Trezzo sull’Adda (MI). Il countdown per i fans napoletani della band di Francesco Sarcina continua, però, fino al 5 aprile, quando il ritrovato gruppo sarà di scena sul palco della Casa della Musica. «Il Mattino» porterà cinquanta fortunati sotto il palco del concerto: oggi in palio altri cinque biglietti, basta rispondere a una semplicissima domanda sulla carriera del gruppo, che ha da poco pubblicato «V», suo quinto albumi a nove anni da «Le strade del tempo» e a 15 dal successo di «Dedicato a te».Tra i dieci brani contenuti c'è anche «Così sbagliato», il pezzo appena presentato al 68esimo Festival di Sanremo, a 13 anni dalla loro unica partecipazione precedente. Prodotto e arrangiato dalla band insieme a Luca Chiaravalli, il brano è una confessione e un mettersi a nudo rivelando i propri difetti e accettando la propria fallibilità. Come si è piazzato nella classifica finale. Inviate le vostre risposte all'indirizzo eventi@ilmattino.it, le prime cinque esatte saranno ricompensate con un biglietto, da ritirare alla casa della Casa della Musica il 5 aprile con modalità che comunicheremo ai vincitori.Sul palco, la band salirà nella sua formazione originale: Francesco Sarcina alla voce e alla chitarra, Stefano Verderi alla chitarra e alla tastiera, Marco Castellani al basso e Alessandro Deidda alla batteria.