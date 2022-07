Victoria Beckham e il concerto privato: l'ex Spice Girl canta, ma non l'ascolta nessuno. Cosa è successo

David Beckham in vacanza con la moglie Victoria. Tanti momenti di divertimento e relax, ma anche un vero e proprio show dell'ex 'Posh Spice'.

David e Victoria Beckham, la vacanza d'amore nel Sud Italia tra yacht e super cibo

Victoria Beckham canta (letteralmente) unplugged

Su Instagram, David Beckham ha pubblicato un video della moglie che, durante una serata della loro vacanza, canta con trasporto il brano Ain't Nobody di Chaka Khan. Un grande successo degli anni '80, con cui la moglie dell'ex calciatore si cimenta davanti ad amici e altri turisti. C'è solo un piccolo dettaglio, come spiega David Beckham e come si nota dagli istanti finali del video: «Posh Spice unplugged, ultima canzone della serata solo per me». In effetti, Victoria canta letteralmente unplugged, perché il filo del suo microfono è staccato. Che ci sia stato lo zampino del marito?

Victoria Beckham canta, fan in delirio

Il video ha suscitato parecchi sorrisi, ma non solo. Tanti fan ne hanno approfittato per un appello a Victoria. «Le hai staccato il microfono, ora ti chiederà il divorzio» - scrivono alcuni utenti - «Lei è sempre stata la miglior cantante delle Spice Girls, convincila a riunirsi alla band».