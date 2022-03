Victoria De Angelis e il topless da urlo, la bassista dei Maneskin fa impazzire i social

Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin è senza freni. Lo è da sempre sul palco, lo è soprattutto sul suo profilo Instagram da 3,5 milioni di follower. Spesso in intimo, in pose provocanti a letto, sul divano, in giro per il mondo da quando ha vinto prima Sanremo, poi l’Eurovision. Da quando i Rolling Stones li hanno voluti al loro concerto. Un momento magico che lei vive a modo suo…

APPROFONDIMENTI IL CASO I Maneskin congelano il tour: «Impossibile ora nuove date,... CIAO, ZIA MARA! Dargen D'Amico a Domenica In: «A Sanremo volevo farmi... EUROVISION Achille Lauro, la star del marketing ora vuole l’Europa: così...

Spesso anche in topless più o meno nascosto. Questa volta invece no, nelle sue stories di Instagram si mostra in tutta la bellezza e naturalezza. Senza trucco, senza filtri, con i capelli ancora bagnati e solo con due piccole stelline a coprire i capezzoli.

A nemmeno 22 anni (li compirà il prossimo 28 aprile) Vic, è capace di trasmettere un fascino irresistibilmente ribelle, ma allo stesso tempo di una femminilità destabilizzante. Per questo la bassista è amatissima dal pubblico giovane che in lei vede un esempio da imitare, anche in amore. Victoria si è sempre dichiarata bisessuale, aperta ad avere relazione con ragazzi (si parla anche di un flirt mai smentito con Damiano) sia con ragazze. L’estate scorsa è stata paparazzato da Diva e Donna con una ragazza, la sua presunta fidanzata…

Victoria, in tempi non sospetti ha anche dichiarato che, a 18 anni ha avuto una relazione con un ragazzo di 34 anni, un personaggio conosciuto del quale però non ha voluto assolutamente fare il nome!

In attesa del prossimo eccesso, Victoria fa impazzire i fun con un topless da urlo.