Il ritorno alla libertà nel videoclip girato a Napoli di Anna Capasso

I vicoli del centro storico di Napoli e la costiera sorrentina fanno da sfondo all’ultimo videoclip di Anna Capasso, “L’estate su di noi”, un inno alla vita in cui la cantante esprime, attraverso il ritmo pop che la contraddistingue, il suo dissenso per la guerra in atto, ma soprattutto celebra la fine della pandemia.

APPROFONDIMENTI L'ALBUM «Carosamente», nuovo album di Peppe Servillo & Solis... IL TOUR Vasco Rossi incendia il Circo Massimo: «Siete uno spettacolo e... VIDEOCLIP «Tribale», Elodie esordisce con il suo nuovo singolo: il...

Diretto da Ferdinando Esposito, con la partecipazione di Gianluca Di Gennaro nei panni del corteggiatore della Capasso e di Gino Sorbillo e Leopoldo e Marco Infante, che celebrano finalmente la piena ripartenza delle attività insieme alla cantante.

«Penso che questa sia una canzone coraggiosa», l'artista ci racconta; «Volevo che raccontasse questo momento difficile che stiamo vivendo: la fine della pandemia e l’inizio della guerra, ma anche la conseguente ripresa. Infatti, nel video lascio spazio alla felicità, esprimendo quanto sia stato bello ricominciare a vivere le nostre vite in libertà, dopo anni di limitazioni dovute al covid, in cui sognavamo un’estate felice, come quella che potremo avere quest’anno». Capasso ha scelto di raccontare Napoli anche attraverso le sue icone culinarie: il babà, la pizza e i taralli: «Volevo mostrare la mia città, non volevo scadere nei luoghi comuni girando il video a Posillipo, volevo via dei Tribunali, rendendola elegante con il mio tocco, ma volevo anche ricordare i simboli della nostra città, spero di aver scelto quello più originali ma anche conosciuti» conclude la cantante.