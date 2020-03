Vincenzo Mollica, la meravigliosa canzone di Giuliano dei Negramaro è una dedica alla carriera: «Adesso è per te»

Una dedica speciale per una carriera indimenticabile. Il celebre giornalista Rai Vincenzo Mollica è andato in pensione e, dopo il lungo speciale di Domenica In che ne ha ripercorso tutti i passi di 40 anni di interviste e speciali con i più grandi artisti del panorama internazionale, è arrivato un regalo speciale da Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. Una canzone tutta per lui, cantata e pubblicata sul profilo Instagram della band.



Questo il testo, per un'omaggio da brividi



“Aspettare le parole di Mollica

Per sapere la canzone della vita

O di un libro che rimane nella storia

Scritto bene da chi scrive la memoria

E poi farsi raccontare di quel fim

Che cambiò la vita a tutti anche qui

Senza fare tanti giri di parole

Tu Vincenzo ci regali sempre e solo

Un grande amore

Ci regali tanto amore

Ma tanto amore...

Adesso è per te" Ultimo aggiornamento: 17:03