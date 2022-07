Vincenzo Viscardi torna in scena con «Guaiò»: fuori il videoclip

Dopo le ultime release «Cosa Pensi Di Me» e «Occhi Su Di Me», pubblicate negli scorsi mesi, l’artista e ballerino Vincenzo Viscardi torna con «Guaiò» , un nuovo importante tassello nel percorso del cantautore che, per la prima volta, sceglie di fondere la lingua napoletana con quella italiana omaggiando le sue origini. Guaiò rappresenta, già dal titolo, una crasi tra «uagliò», espressione napoletana equivalente di “ragazzo”, e la parola italiana «guaio».

Il brano è infatti dedicato a tutti i ragazzi cresciuti in un contesto di privazioni, la cui gioventù è stata vissuta per la strada e in mezzo a molte difficoltà. «Guaiò» è un vero e proprio inno alla povertà colmata con l’amore, l’insegnamento di un sentimento che riesce a combattere qualunque conseguenza negativa di un’adolescenza vissuta senza mezzi e opportunità.