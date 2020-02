Virus e allerta meteo, brano ironico di Giovanni Block: «Guagliù nun se trase»

LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È un momento difficile per l’Italia intera, ma soprattutto per la città di Napoli. Tra la minaccia del coronavirus, di cui nelle ultime ore si è registrato un caso all’interno del comune partenopeo, e le avverse condizioni atmosferiche, la vita quotidiana è scombussolata anche per i provvedimenti adottati delle autorità cittadine. Ieri, per esempio, ancora una volta nelle ultime settimane, un’ordinanza del sindaco,, ha chiuso parchi pubblici, cimiteri e istituti scolastici per un avviso di allerta meteo diramato davalido per 24 ore a partire dalle ore 12 di mercoledì 26 febbraio. Inoltre, il primo cittadino ne ha approfittato per disporre un programma straordinario d’igienizzazione e sanificazione di tutte le scuole pubbliche e private come procedura preventiva con riferimento all’emergenza nazionale del coronavirus In questa situazione di allarme e incertezza, l’ironia può aiutare ad affrontare il periodo problematico. E allora in queste ore sta riscontrando un discreto successo il video pubblicato sui suoi canali social dal cantautore Giovanni Block , una “instant song” dedicata agli studenti che festeggiano davanti alle scuole quando arriva l’ordine di non entrare in classe. “”, ispirata alla melodia di “”, canta la speranza dei ragazzi di scansarsi un altro giorno di scuola tra l’allerta meteo e l’emergenza coronavirus.«E dopo la canzone di Marinella e la canzone dell’amore perduto, “” – si legge nel post che accompagna il video pubblicato su Facebook –. Dedicata al mio amico di liceo Fabio Sielo. E a tutte le volte che l'abbiamo urlato noi quando eravamo a scuola ».