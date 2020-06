«Voglio una vita da bomber», la canzone di Vieri, Adani e Ventola è già il tormentone dell’estate

Bobo Vieri, Lele Adani e Nicola Ventola. Su un campo da gioco? No, in radio. È uscito ieri su ogni piattaforma, infatti, «Una vita da bomber», il singolo che è «...nato per gioco durante il lockdown, dalla nostra amicizia», come raccontato dai tre amici ed ex calciatori. Il brano impazza ormai su tutte le piattaforme ed era già stato passato da alcune radio in anteprima.

Nel videoclip legato al singolo, che prende spunto da una scena iconica de L'allenatore nel pallone, i tre ex calciatori si divertono a metà tra la musica e il pallone. Ad apparire, insieme con Bobo, Nicola e Lele, anche Costanza Caracciolo, ex velina e oggi compagna proprio dell'ex numero 32 dell'Inter e della nazionale italiana. Per Vieri, però, «Una vita da bomber» non è il debutto in ambito musicale: già l'anno scorso si era dato all'attività di Dj, con un un tour in molti locali italiani. Pronti al nuovo tormentone dell'estate?



