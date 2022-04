«Walah», in radio il primo singolo della cantautrice campana Ella Myeers

«Walah» è il primo singolo di Ella Myeers, brano dal sound electro-pop, prodotto per l’etichetta discografica Il Branco Publishing s.r.l. e disponibile in tutti i digital store dall’8 aprile. La cantautrice campana in questa canzone decide di affrontare un tema molto attuale che la stampa soprannomina «Catcalling», nel singolo canta «Se passo, non puoi fare quello che ti pare», «tremi per questa città», «La regina può fare tutto quello che fa un Re» ed è con queste sue parole che vuole essere ascoltata dalle ragazze che, come lei, si sentono in imbarazzo, mortificate o umiliate dalla stupidità di qualcuno. Il brano parla di questo, è la voglia di una ragazza comune di trasmettere attraverso la musica ciò che prova, spingendo altre donne a trovare in loro stesse l'ispirazione e la forza di affrontare ciò che le abbatte.

La regia del videoclip è di Niccolò Isacchini. Ella, nasce a Napoli nel 1996, lascia la sua città all’età di 22 anni, la famiglia e le sue abitudini per iniziare una nuova vita a Milano per seguire il suo sogno, cantare. Una ragazza solare, dal cuore pieno di positività, forza e voglia di fare ma di lì a poco ecco che arriva un crollo a causa della pandemia. Stare chiusa in casa, non uscire e un po' di solitudine in un momento in cui cerca l'esatto opposto le distruggono il morale stravolgendo tutti i piani e le sue aspettative. Col passare del tempo si accorge di qualche piccolo cambiamento, la sua tuta preferita non le sta più, è larga. Poi arriva il tempo della felpa, della maglietta fino al reggiseno. Si piace, è innamorata del suo corpo, sta bene con se stessa ma all'improvviso osserva impotente, l’andarsene della sua femminilità.

Arriva a Milano carica di aspettative ma improvvisamente si ritrova chiusa, infelice e a disagio con se stessa. È grazie alle parole della madre che qualcosa scatta in lei, capisce che solo ciò che l'ha portata a Milano avrebbe potuto aiutarla e così fa. Ricomincia sfidando ciò che l'ha distrutta: il peso. Inizia a cercare lavoro nel mondo della moda facendo la commessa e l'indossatrice per qualche brand. Ritorna a lavorare, uscire di casa e ad affrontare ciò che l'ha distrutta, le dà la forza e l'ispirazione per tracciare una linea e ricominciare da dove il sogno si era interrotto.