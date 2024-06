Crooner sì, ma verace, alla Calise, con tendenza Carosone. Non a caso si intitola «Naples jazz», il nuovo album digitale di Walter Ricci, cantapianista partenopeo, classe 1989, che dopo l’esordio nel 2019 con «Stories» e diverse occasioni di visibilità anche nazionale, ha deciso di far filtrare le sue radici nel suo sound, swingando alla corte della serena Partenope.

APPROFONDIMENTI Lorenzo Hengeller a Napoli, concerto sul pianerottolo Concerto di Ultimo a Napoli, nuova doppietta. E lo stadio Maradona torna a sognare Gigi D'Alessio & friends in piazza del Plebiscito: tutti cantano Napoli

Dopo i singoli di lancio «Uè» e «Tarantella jazz», eccolo, allora tradurre il Perez Prado di «Papa loves mambo» in «Nunn’è ‘na rumba» e giocare a iniettare melodia, romanticismo e dialetto nel sound di New Orleans, ma anche al contrario, se preferite, con una propensione per il sound italoamericano sul crinale dei confini di genere.

«Echi di una cultura, di una lingua, di suoni, di ritmi, di ricordi che profumano di sapori eterni, di quelle radici che mai si dimenticano: ho voluto fondere la musica che ho sempre suonato con le mie radici, cioè con il modo in cui parlavo da piccolo per strada», spiega lui, che realizza un crossover originale giocando alla traduzione che è sempre un tradimento, soprattutto quando non tradisce, ma adatta con gusto, cercando di non tradire il brano da cui parte, ma di condurlo davvero altrove.

Se «Uè» era in origine» «Love», «Tea for two» diventa «Tp ppe tte» portando il classico di Vincent Youmans e Irving Caesar «annanze ‘o mare ‘o mare fore a ‘nu chalet di Mergellina». Alessio Bonomo firma gli adattamenti dei testi divertendosi assaie, ad esempio, trasformando «The shadow of your smile» (Johnny Mandel/Paul Francis Webster) in «Se arapene 'e feneste», e «Unforgettable» (Irving Gordon) in «Tengo o friddo ncuollo».

Occhio, però, avverte ‘o crooner: «Queste melodie che canto da vent’anni, con il napoletano hanno assunto un altro aspetto e io sento che il nostro dialetto è così forte che è quasi come se le avesse "risucchiate" ed è come riascoltarle per la prima volta dopo tanti anni». Così il dixieland si insinua nei night capresi della dolce vita anni Sessanta, con il gusto che fu di un Ugo Calise, maestro poco ricordato, ma ancor prima del capistipite assoluto Renato Carosone.

Ricci, dopo aver fatto per anni l’americano, fa fare le napoletane alle canzoni con cui si è formato, con la complicità di Dario Rosciglione al contrabbasso, Gino del Prete alla batteria, Gianfranco Campagnoli alla tromba, Andrea Santaniello al clarinetto e Matteo Cutello alla tromba. Tutti degni di una «Tarantella jazz», inno delle convivenze culturali, dove le differenze sono fatte per incontrarsi, non per dividere.