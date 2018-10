Woodstock, il ritorno nel 2019 in occasione dei 50 anni del primo Festival?

Giovedì 18 Ottobre 2018, 11:19 - Ultimo aggiornamento: 18-10-2018 11:50

Il Festival di Woodstock è pronto a tornare nel 2019, in occasione del cinquantesimo anniversario della prima, storica edizione.Non ci sono ancora conferme ufficiali, poiché tutto è ancora in fase di organizzazione, ma una cosa è certa: la nuova edizione del Festival di Woodstock si terrà la prossima estate, molto probabilmente nello stesso, storico sito che aveva ospitato le prime edizioni, quelle che avevano portato alla ribalta mondiale la cultura hippie.Live Nation e Invnt si stanno occupando dell'organizzazione, ed è abbastanza scontato che il Festival di Woodstock 2019 si terrà al Bethel Woods Center for the Arts, nei pressi di New York, teatro delle prime, storiche edizioni. Ci sono già indiscrezioni sulle date e sui protagonisti del Festival: appuntamento tra il 16 e il 18 agosto 2019, con la presenza di grandi musicisti di ogni epoca. A margine del Festival, potrebbero esserci anche conferenze e incontri con artisti e intellettuali. Lo riporta Virgin Radio Una grande notizia, quindi, per tutti gli appassionati di musica: il Festival di Woodstock delle origini, infatti, ha avuto un successo tale da rimanere nella memoria collettiva e ispirare, in tutto il mondo, diverse specie di 'revival'. Ora, però, a tornare è l'originale: un evento imperdibile per molti spettatori di tutto il pianeta.