X Factor 12, Leo Gassman show nella terza puntata: emozioni per il figlio di Alessandro e nipote di Vittorio

Venerdì 21 Settembre 2018, 10:42 - Ultimo aggiornamento: 21-09-2018 12:19

Un cognome pesante da portare sulle spalle, ma un talento tutto da scoprire.emoziona sul palco delladelleche vedeva, come ospite, Tommaso Paradiso, frontman dei TheGiornalisti e indicato da molti come futuro giudice al posto di Asia Argento., nipote di Vittorio, si presenta cone conquista la giuria con 4 sì.«Sei parente del grande Vittorio?», chiede Mara Maionchi. «Sì, il nipote, figlio di Alessandro», risponde Leo con un filo di emozione ad accompagnarlo. Gli occhi cadono improvvisamente sulla sua performance. Inevitabile considerata la storia della sua famiglia, del nonno e del papà che hanno scritto parti della storia del cinema italiano. «Io sono cresciuto in una famiglia di persone felici - dice Leo prima dell'esibizione - mi hanno mostrato i lati belli della vita. Mi reputo una persona molto fortunata. Però è come se avessi un ego dentro che deve uscire per sfogarmi, per alleggerirmi. Sul palco voglio dimostrare a me stesso di poter capire la mia strada per crearmi qualcosa di mio». Una storia che colpisce subito Asia Argento, anche lei figlia d'arte. «Io conosco questa problematica, dice Asia».La canzone, «Freedom», è un suo inedito. «Dedicata a tutte quelle persone che cercano la libertà e lottano per averla», dice introducendo il brano. La sua esibizione piace ai giudici, Mara Maionchi si fa scappare subito un «bella voce» anche se qualche problemino con l'inglese non passa inosservato a Manuel Agnelli e Asia Argento. «Qualche imprecisione nel testo, ma un bel timbro di voce», aggiunge Agnelli. «Solo il fatto di esporti ti fa onore», dice Fedez. Lavorando con qualche bacchettata sulle mani credo tu possa fare qualcosa. «Bravo, mi hai emozionata», sottolinea Asia Argento. I giudici sono tutti d'accordo: per il "piccolo" Gassman sono 4 sì.