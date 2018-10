X Factor 2018, Home Visit: Sherol conquista Manuel Agnelli e rompe il regolamento. Ecco la squadra che va ai Live

Giovedì 18 Ottobre 2018, 22:56 - Ultimo aggiornamento: 18-10-2018 23:34

, mentore delle, porta la squadra di X Factor 2018 in un prestigiosissimo studio di registrazione inA consigliare«Non mi interessa la performance - spiega Agnelli - ma quale potrebbe essere il vostro percorso». A sorpresa Agnelli rompe la ritualità delle esibizioni e viene letteralmente conquistato daLa prima a partire è la ricciolutissimache ha scatenato il pubblico con la sua cover di Black Widow. Questa sera si scatena sulla note di "Monster" .che ha presentato Garden di Halsey porta "La musica non c'è" di Coez. Timbro bellissimo che manda in confusione Manuel.la ventunenne di origini capoverdiane che ha commosso tutti con la difficile interpretazione di “Listen” di Beyoncé. Per lei "Rise up" di Andra Day. Lei è LA VOCE, forse troppo tradizionale, ma è una bomba. Al termine dell'esibizione Manuel la fa rientrare e rompendo la tradizione la richiama «Non credo sia mai stato fatta ad XFactor - comunica a sorpresa Agnelli - per me sei ufficialmente nella mia squadra ai live».la cantautrice sedicenne autrice di Cherofobia canta "It's oh so quiet" di Bjork.la giovane con i capelli bianconeri che alle Audition ha commosso tutti con La sera dei miracoli di Lucio Dalla chiude la performance delle Unde con "Make you feel your love" di Adele«La qualità è altissima, sono cinque piccoli fenomeni» dice Manuel a Ghemon.Accedono ai live: Sherol Dos Santos Da Veiga, Luna Melis e Martina Attili.