X Factor 2019: Achille Lauro e Pilar Fogliati alla conduzione dell'Extra Factor. Svelata la data della finale

Martedì 22 Ottobre 2019, 13:38 - Ultimo aggiornamento: 22-10-2019 16:24

Si è svolta questa mattina la conferenza stampa di presentazione in occasione deiche partiranno giovedì 24 ottobre.partiranno giovedì 24 ottobre e si svolgeranno a Monza, mentre per la finale, che sarà il 12 dicembre, si torna al Forum di Assago. Anche quest'anno ci sarà 'lExtra Factor che avrà due nuovi conduttori è un formato da Late Show:Durante la conferenza stampa (foto © Jule Hering) che si è svolta martedì mattina l'attrice che interpreta Emma Giorgi nella fiction Un Passo dal Cielo con Daniele Liotti ha spiegato: «Sarà easy, con ospiti divertenti».Achille Lauro avrà una rubrica all'interno dell'Extra Factor " AL CONFIDENTIAL", ogni settimana passerà a trovare i ragazzi nel loft per raccogliere le loro impressioni ma anche eventuali i dubbi sul percorso che stanno facendo, consigliandoli da "fratello maggiore", con anche un occhio al look. Uno spazio amichevole e dal tono divertito in cui il “confidente” Lauro saprà motivare ma anche rassicurare i ragazzi durante la loro avventura musicale.: «Avrò un momento di confidenza con i ragazzi: sarò il loro amico, non sono qui per giudicare nessuno. Ho passato quello che hanno passato i ragazzi, dai palchi vuoti ai grandi palchi. Sarò un consigliere della dottoressa Pilar. Entrerò nella vita e nel percorso dei ragazzi»