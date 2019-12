X Factor 2019, Sfera Ebbasta e l'augurio per Sofia: «Non vedo l'ora di condividere la classifica con te»

X Factor 2019, finale: Sfera Ebbasta e l'augurio per Sofia «Non vedo l'ora di condividere la classifica con te». Non poteva fare augurio più bello alla sua giovane cantante durante la finalissima di X Factor 2019. La piccola Sofia, che fa parte delle Under Donne, di Sfera si sta giocando il tutto per tutto contro i Booda.

A domani per sempre è l'inedito di Sofia Tornambene che ha fatto innamorare giudici e pubblico di X Factor 2019 sin dal primo ascolto. Scritto all'età di quattordici anna, Sofia è in finalissima insieme ai Booda. Dopo l'ultima esibizione proprio dedicata agli inediti tutti i giudici da Mara Maionchi, Samuel e Malyka Ayane, si sono complimentate con la giovanissima cantante. Il più orgoglioso di tutti è ovviamente il suo giudice Sfera Ebbasta: «Sono molto felice di vederti qui, ne ero sicuro, e una voce come te non c'è nel panorama italiano. Non vedo l'ora di condividere la classifica con te»

