X Factor 2019, sesta puntata: Giordana eliminata al ballottaggio con Davide. Scintille tra Sfera e Malika

Alessandro Cattelan

X Factor 2019

Davide Rossi

Giordana Petralia

Ultimo aggiornamento: 23:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La prima manche di questa nuova puntata di XFactor si apre con la prima. Cattelan comunica che il concorrente il cui inedito ha raccolto in settimana il minor numero di download e di ascolti in streaming èche quindi è andato allo scontro conAttraverso i dati di vendita forniti da GfK e che vengono usati per le classifiche ufficiali e le certificazioni discografiche,Non ci sono esibizioni, i giudici devono subito fare la loro scelta. Prime«La classifica la fa da padrona - dice Sfera - Davide è il meno scaricato quindi lo elimino», Malika ribatte: «Sarò poco elegante come te, anche Giordana essendo finita sempre al ballottaggio è la meno scaricata quindi la elimino».Giudizi più equilibrati da parte degli altri giudici che ovviamente non sono parte in causa.Mara Maionchi: «Molte volte è accaduto che Giordana finisse al ballottaggio perchè c'è evidentemente qualcosa che non va, che non arriva in maniera giusta. Hai 17 anni e tutto il tempo di scoprirlo, perchè sei brava. Tocca capire però cos'è che non ha funzionato. Elimino Giordana»Samuel: «Davide ha fatto un percorso complicato iniziando in un modo non convincente, ma a un certo punto ha dimostrato che la musica è dentro di sè. Giordana non ho capito come sia possibile sia qui,nella sua prima esibizione mi ha fatto venire i brividi, ma noi artisti siamo sempre giudicati dal pubblico ed è lui che decide cosa facciamo. In questo momento mi sento di dirti Giordana che il tuo percorso non è finito qui, ma inizia da qui, però ti devo eliminare».