X Factor 2020, la finale: a Blind, clamorosamente eliminato, va il Disco D'Oro. Casadilego e LPOM in finalissima. Incredibile ma vero, il pupillo di Emma Marrone, uno dei più ascoltati di questa quattordicesima edizione, cede il passo ai Little Pieces of Marmelade di Manuel Agnelli e alla Under di Hell Raton.

Leggi anche > X Factor 2020, la finale: N.A.I.P. primo eliminato, Manuel Agnelli nudo infiamma i social

Una eliminazione a dir poco clamorosa. Dopo i Melancholia un altro talento super favorito alla vittoria deve abbandonare X Factor 2020 a un passo dalla finalissima. E' il trapper di Emma, Blind (Credits Jule Hering) , l'eliminato di questa quattordicesima edizione che stiamo seguendo in diretta su Leggo.it.

La gara prosegue con un testa a testa finale fra Casadilego e Little Pieces of Marmelade, ma Blind si può consolare con un meritatissimo Disco D'Oro per il singolo "Cuore Nero". Il trapper perugino è infatti il cantante più scaricato su Spotify con quasi 7 milioni di streaming: «Non mi aspettavo nemmeno di arrivare in finale, ma ecco il risultato (mostrando al pubblico il disco d'oro ndr.), ed ecco questo è merito vostro, non vedo l'ora di tornare da mamma».

Ultimo aggiornamento: 11 Dicembre, 00:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA