A X Factor 2020 torna Angel, ex concorrente di Mika: «Non voglio farti male due volte, mi hai toccato qualcosa»». Nella vita fa l'educatore e cinque anni fa era riuscito ad arrivare fino agli Home Visit, ma un passo dai Live fu eliminato proprio da Mika che ricorda molto bene quell'incontro.

«Quando lo senti una volta non te lo dimentichi» così Mika saluta Angel ex concorrente che ha partecipato a XFactor cinque anni fa. Fu proprio Mika a fermarlo agli home visit dicendo: «Per proteggerti non ti faccio andare avanti».

Angel non si è arreso e nella terza puntata ritorna sul palco di X Factor 2020 con un inedito: "Collezionista di pioggia", Emma e Manuel sembrano non avere dubbi, Mika tentenna supportato da Hell Raton.

Manuel Agnelli: «Tu hai cantato con quattro voci diverse, nessuna era precisa, ma proprio la tua voce imperfetta ha reso tutto bello».

Emma: «A me le cose strambe mi piacciono molto».

Mika: «Sento la responsabilità di cosa ti dico, hai già un lavoro importante, hai già costruito, che succede se ti fermi ancora?», Angel risponde «Io ti ringrazio perchp ti preoccupi ancora ma io voglio andare avanti».

Hell Raton: «Io capisco Mika perchè la tua delicatezza per me non sarebbe un punto di forza».

Per Manuel ed Emma è sì.

Mika: «Non voglio farti male due volte, ma devo dire che sei tornato con una proposta intelligente e dunque non lo so... mi hai toccato qualcosa. E' un sì».

Hell «Prendi questo sì con consapevolezza, per me è un sì».

Per Angel quattro sì, audition superate.



Ultimo aggiornamento: 22:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA