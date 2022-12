Zecchino d'Oro 2022, la nuova compilation con Checco Zalone ed Enrico Ruggeri

È disponibile la compilation di Zecchino d'Oro 2022, con le 14 canzoni in gara nei pomeriggi del 22, 23 e 24 dicembre su Rai1 e la bonus track 'Connessi', sui rischi e le infinite possibilità delle nuove tecnologie. Tra le tracce contenute anche quelle firmate da Checco Zalone, Enrico Ruggeri, Cesareo di Elio e le Storie Tese e altri nomi della musica italiana. La compilation - in vendita anche in versione edicola in allegato a 'Tv Sorrisi e Canzonì e 'Chì - è disponibile in versione fisica in tutti i negozi di musica e in versione digitale su tutte le piattaforme, così come tutto il repertorio dello Zecchino d'Oro e del Piccolo Coro dell'Antoniano è anche su YouTube e sulle piattaforme digitali, con quasi due milioni di iscritti e oltre due miliardi di visualizzazioni totali.

Le canzoni del Piccolo coro arrivano anche su Apple Music, con un profilo ricco di playlist esclusive. L'album, realizzato con la direzione musicale e artistica di Lucio Fabbri e distribuito da Sony Music Italia, è nato dalla collaborazione con i trenta autori di musiche e testi dei brani in gara, che saranno proposti da 17 piccoli interpreti provenienti da 11 regioni, accompagnati dal Piccolo Coro diretto da Sabrina Simoni. Anche quest'anno le canzoni raccontano in musica temi di grande attualità e storie fantastiche con un linguaggio a misura di bambini e famiglie, ribadendo l'impegno di Zecchino d'Oro e Antoniano a garantire ad ogni bambino il diritto di essere 'Semplicemente bambino'. Proprio questo sarà, infatti, il titolo della 65/a edizione di Zecchino d'Oro, che vede ancora una volta la direzione artistica di Carlo Conti. I videoclip sono già disponibili sul canale YouTube del Coro dell'Antoniano, mentre il 12 dicembre vi arriveranno i cartoni animati delle canzoni, realizzati in coproduzione con Rai Kids e in onda dall'11 anche su Rai Yoyo, oltre che disponibili su RaiPlay.