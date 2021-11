Un giorno, facendo l'elenco dei dischi nati in pandemia, forse dettati dalla pandemia, verrà fuori anche un titolo come «Discover», ovvero la prima volta che Adelmo Fornaciari non canta se stesso. «Ho scelto 13 brani partendo da una prima selezione di 500 pezzi», spiega Zucchero parlando dell'album in uscita dopodomani.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati