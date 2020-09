Zucchero omaggia il pubblico con un video il giorno del suo 65esimo compleanno: ecco le nuove date del concerto

Ultimo aggiornamento: 13:04

“Sarebbe questo il mondo che sognavo da bambino?” cantai che oggi, nel giorno del suoomaggia i fan con ungirato in una deserta Piazza San Marco a Venezia esibendosi in una speciale versione piano e voce del brano “Sarebbe questo il mondo”.«Sarei dovuto essere all’Arena di Verona, sul palco, come di solito amo trascorrere i miei compleanni. In mezzo alla mia gente, con la mia musica – dichiara Zucchero –Quest’anno è andata diversamente, ma vorrei che arrivasse forte, attraverso le note, un messaggio che, oggi più che mai, mi sta molto a cuore: un invito a guarire, ognuno nel proprio piccolo, questo mondo un po’ ammalato, a ritrovare la sua genuinità, fermare l’omologazione e riscoprire i rapporti umani in tutta la loro bellezza, semplicità e verità. Un invito a riscoprire il valore delle piccole cose, la vera sostanza dell’essere umano».«“Sarebbe questo il mondo” è una piccola “rapsodia” – aggiunge Zucchero – scritta di getto, spontaneamente, sulla scia dei mie ricordi d’infanzia, di mio padre, del mondo sognante e ricco di semplicità in cui sono cresciuto». Contenuto nel disco di inediti “D.O.C.”, “Sarebbe questo il mondo” è un brano volutamente in controtendenza. Un’analisi disincantata del mondo attuale, talvolta distante da ciò che si sogna quando si è bambini, ma è comunque il mondo in cui viviamo e abbiamo il dovere di renderlo migliore. Di riscoprirne la bellezza, la genuinità, la natura… che tutto crea e tutto circonda.A causa dell’emergenza sanitaria e alla luce delle relative disposizioni governative in tema di salute pubblica, Zucchero presenterà al pubblico italiano i brani del disco “D.O.C” e i suoi più grandi successi in anteprima esclusiva all’Arena di Verona, durante i suoi 14 show previsti nei mesi di aprile e maggio 2021.Queste le 14 nuove date:23 APRILE 2021 - ARENA DI VERONA (recupero data del 22 settembre 2020)24 APRILE 2021 - ARENA DI VERONA (recupero data del 23 settembre 2020)25 APRILE 2021 - ARENA DI VERONA (recupero data del 24 settembre 2020)27 APRILE 2021 - ARENA DI VERONA (recupero data del 25 settembre 2020)28 APRILE 2021 - ARENA DI VERONA (recupero data del 26 settembre 2020)29 APRILE 2021 - ARENA DI VERONA (recupero data del 27 settembre 2020)30 APRILE 2021 - ARENA DI VERONA (recupero data del 29 settembre 2020)1 MAGGIO 2021 - ARENA DI VERONA (recupero data del 30 settembre 2020)2 MAGGIO 2021 - ARENA DI VERONA (recupero data dell’1 ottobre 2020)4 MAGGIO 2021 - ARENA DI VERONA (recupero data del 2 ottobre 2020)5 MAGGIO 2021 - ARENA DI VERONA (recupero data del 3 ottobre 2020)6 MAGGIO 2021 - ARENA DI VERONA (recupero data del 4 ottobre 2020)7 MAGGIO 2021 - ARENA DI VERONA (recupero data del 6 ottobre 2020)8 MAGGIO 2021 - ARENA DI VERONA (recupero data del 7 ottobre 2020)I biglietti già acquistati per gli show previsti nei mesi di settembre e ottobre 2020 rimangono validi per gli show di aprile e maggio 2021.