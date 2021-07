ZZ Top, è morto Dusty Hill, bassista della band texana: la Gillette gli offrì (inutilmente) un milione di dollari per radersi Video

Dusty Hill è morto: il bassista del gruppo blues-rock ZZ Top aveva 72 anni. Lo ha annunciato la stessa band. «Ci mancherà e mancherà ai nostri fan», si legge sul sito del gruppo. Popolare per la sua lunga barba bionda e per i suoi occhiali da sole, Hill faceva parte della banda dagli anni 1970.

«Ci rattrista apprendere che il nostro amico Dusty Hill è morto nel sonno nella sua casa di Houston, Texas», hanno scritto gli altri due membri del gruppo Billy Gibson e Frank Beard.

<iframe width="550" height="330" src="https://www.youtube.com/embed/Gg9cNGHl-bg" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Di lui restano brani immortali come Tush. La sua lunga barba, così quella Billy Gibbons, era diventata così famosa che Gibbons ha ricordato la favolosa offerta che la Gillette avanzò alla banda: un milione di dollari per radersi in una reclame. Offerta cestinata.

La band, accolta nella Rock and Roll Hall of Fame, ha venduto 50 milioni di dischi vincendo anche tre MTV Video Music Awards.