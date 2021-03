Achille Lauro è una colonna greca nella terza serata di Sanremo. Con lui Emma e Monica Guerritore. Pochi minuti fa, il cantante - ospite fisso del 71esimo Festival di Sanremo - si è esibito nel terzo quadro della kermesse. Dopo aver omaggiato il glam rock e il rock 'n roll, stasera è la volta del pop.

Achille Lauro, vestito come un colonna greca, si è esibito nel brano Penelope. Nel quadro, le interpreti sono con Monica Guerritore ed Emma. Dopo l'esibizione, il post su Instagram in cui pubblica il monologo di spiegazione: «Sono il Pop. Presente, passato. Tutti, Nessuno. Universale, censurato. Condannato ad una lettura disattenta. Superficiale. Dio benedica gli incompresi». Immediati i commenti dei fan: «Iconico».

IL MONOLOGO

Sono il Pop.

Presente, passato.

Tutti, Nessuno.

Universale, censurato.

Condannato ad una lettura disattenta,

Superficiale.

Imprigionato in una storia scritta da qualcun altro.

Una persona costruita sopra la tua persona.

Divento banale, mi riducono ad un'idea.

Antonomasia di quelli come me.

Rinchiudere una persona in un disegno.

Ma io ero molto di più.

Il pregiudizio è una prigione.

Il giudizio è la condanna.

Dio benedica gli incompresi.

