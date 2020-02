Sanremo2020, Alketa-Amadeus e il mistero del microfono aperto: «4 minuti? Ma abbiamo un accordo»

La serata del microfono difettoso, alla fine, ha creato il caso. Al termine della presentazione di Alketa Vejsiu, conduttrice albanese al fianco di Amadeus, è successo qualcosa dietro le quinte del Festival pochi istanti prima dell'esibizione di Elodie. Cosa è successo? Alketa è stata esplosiva. La showgirl nata a Tirana ha mostrato una grande padronanza della lingua italiana, tenendo in "mano" la trasmissione e rubando la scena al presentatore Amadeus. Ha parlato dei suoi sogni realizzati portando avanti lo show con estrema sicurezza. Ma forse tenendo un po' troppo la linea.



Arrivati al momento di presentare la cantante in gara nei duetti, Elodie, l'audio del microfono resta aperto proprio nel momento in cui Alketa e Amadeus tornano dietro le quinte. Dal microfono, sembra quello di Alketa, si sente dire: «4 minuti? Ma abbiamo un accordo!». Cosa è successo? Sui social si è scatenata la caccia alla soluzione del mistero. Forse la conduttrice albanese è stata rimproverata per aver tenuto troppo la linea? La voce che parla di accordo, in questo caso, sarebbe proprio la sua. Fatto sta che Alketa Vejsiu è tornata in onda, qualche minuto dopo, da un altro palco, quello in esterna. E stavolta è stata velocissima nel restituire la linea...

Ultimo aggiornamento: 23:26

