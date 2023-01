Sanremo 2023, Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi super ospiti. Amadeus al Tg1: «Non era mai successo prima»

Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi saranno i superospiti della seconda serata del Festival di Sanremo 2023. Lo ha annunciato Amadeus al Tg1 delle 13.30 a poco più di un mese dall'inizio del 73esimo Festival di Sanremo. In onda al telegiornale un siparietto tra i tre, tutti "convinti" di essere gli unici superospiti. «Non è mai accaduto prima, si tratta di un grande evento», ha spiegato Amadeus.

Il 73esimo Festival di Sanremo

L'edizione 2023 del Festival della canzone italiana si svolgerà dal 7 febbraio alll'11 febbraio, data della serata finale. La conduzione sarà di Amadeus per il quarto anno consecutivo: tra i nomi che lo affiancheranno Chiara Ferragni e Francesca Fagnani, co-conduttrici per diverse serate (la prima e la quinta l'influencer, la seconda la giornalista).

In gara 28 artisti con altrettanti brani tutti in gara in un'unica sezione: 22 partecipanti saranno artisti di chiara fama, mentre gli altri erano i primi sei classificati di Sanremo Giovani 2022.