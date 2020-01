Sanremo 2020, Fiorello mascherato scherza su Amadeus: «Sei il più cattivo d'Italia»

LEGGI ANCHE

Ancheinterviene sul caso. E lo fa per sdrammatizzare dopo le polemiche degli ultimi giorni sulle donne che parteciperanno al Festival di Sanremo. «Amadeus, io, da anonimo, proporrò per te la pena di morte. Ci vuole la pena di morte per te, per quello che rappresenti. Sei l'uomo più cattivo d'Italia».Così Fiorello, con il volto semi-mascherato da una sciarpa, interviene scherzando sulle storie di Instagram. «Sono anonimo - esordisce Fiorello - voglio fare un appello ad Amadeus, conduttore del festival di Sanremo. Amadeus, ti sei messo contro tutti. Ti mancano solo gli anziani. Dì qualcosa contro gli anziani. E soprattutto dì qualcosa contro Fiorello. Perché è l'unico che è rimasto ancora con te, dì qualcosa su di lui, dammi del terrone. E così hai fatto bingo. Le donne ce l'hai tutte contro, la politica tutta, destra e sinistra, tutti quanti. Manca solo Fiorello. Attaccalo», ironizza Fiorello prima di invocare la pena capitale: «E io, da anonimo, proporrò per te la pena di morte. Ci vuole la pena di morte per te, per quello che rappresenti. Sei l'uomo più cattivo d'Italia. Da che eri un santo, sessista proprio».Poi più serio conclude: «Volevo dire una cosa alle 29 deputate che ti hanno accusato. Proprio nella politica cercate di fare un passo avanti, non state indietro: voglio vedere un presidente della Repubblica donna e un presidente del Consiglio donna. Non vi lamentate di Sanremo, lamentatevi del vostro settore. Allora sì che avremmo fatto un passo avanti».