Sanremo, Angelina Mango canta “La rondine”. Testo e significato della canzone del padre Pino scomparso nel 2014

Angelina Mango si esibisce oggi (9 febbraio) con il quartetto d'archi dell'Orchestra di Roma sulle note di “La rondine”, successo di Pino Mango, il padre di Angelina, scomparso nel 2014 quando la ragazza aveva solo 13 anni.

Sanremo 2024, scaletta quarta serata: arrivano le cover (e duetti). Da Lorella Cuccarini co-conduttrice ad Arisa e Gigi D'Agostino, tutti gli ospiti

“La rondine” è un brano del 2002, unico singolo estratto dall'album “Disincanto”. La canzone è stata in gara al Festivalbar del 2002.

Significato

Il brano vuole trasmettere una costante sensazione di vuoto e di mancanza, risultando malinconico ma non disperato.

Il testo

Ti vorrei, ti vorrei

Come sempre ti vorrei

Notte farà, mi penserai

Ma tu che ne sai dei sogni, mmh

Quelli son miei, non li vendo

Che ne sai, che ne sai

Chissà che mi scriverai

Forse un addio, o forse no

Ma tu che ne sai dei sogni, mmh

Nonostante tu sia

La mia rondine andata via

Sei il mio volo a metà

Sei il mio passo nel vuoto

Dove sei? Dove sei?

Dove sei? Dove sei? Dove sei?

Unico amore che rivivrei

Sai di vento del Nord

Sai di buono ma non di noi

Stessa luna a metà

Sei nel cielo sbagliato

Non lo so, non lo so

Quanto tempo ammazzerò

Mio libro mio, non ti leggerò

Baciandoti sulla bocca, mmh

Lo scriverò un’altra volta

Nonostante tu sia

La mia rondine andata via

Sei il mio volo a metà

Sei il mio passo nel vuoto

Dove sei? Dove sei?

Dove sei? Dove sei? Dove sei?

Unico amore che rivivrei

Sai di vento del Nord

Sai di buono ma non di noi

Stessa luna a metà

Sei nel cielo sbagliato

My love

Nonostante tu sia

La mia rondine andata via

Stessa luna a metà

Sei nel cielo sbagliato

Chi era Pino Mango

Giuseppe Mango, conosciuto come Pino Mango o anche semplicemente come Mango, è nato a Lagonegro il 6 novembre 1954. Mango è stato un cantautore noto in particolare per la sua tecnica vocale, definita da qualcuno come "semi-falsetto".

I suoi brani di maggior successo sono: "Oro" (1984), "Lei verrà" (1986), "Amore per te" (2000), "La rondine" (2002). Ha scritto brani per grandi nomi come Loredana Bertè, Patty Pravo, Loretta Goggi e Andrea Bocelli.

La morte

La sera del 7 dicembre 2014 partecipa ad un concerto di beneficienza, il "World of Colours", a Policoro. Durante l'esecuzione di "Oro" accusa un malore e, scusandosi col pubblico, interrompe l'esibizione. Portato nel retropalco, le condizioni appaiono subito gravi: l'artista muore prima di raggiungere l’ospedale per un attacco cardiaco fulminante, all'età di 60 anni.

Durante i funerali di Pino Mango, si sente male anche il fratello Giovanni probabilmente sempre a causa di un problema cardiaco: muore poco dopo in ospedale.