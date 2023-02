Arisa ad Amici: «Sono giù perché sono 2 anni che Amadeus non mi prende a Sanremo»

Durante la puntata domenicale di Amici Arisa ha parlato di Sanremo. L'artista si era esibita con Gianluca Grignani con la canzone «Destinazione paradiso» ma l'oggetto della questione non è questo. Scopriamo cosa ha detto la cantante nella trasmissione di Maria De Filippi.



Lacrime, da parte di Arisa, successive a queste parole: «Sono giù perché sono 2 anni che Amadeus non mi prende a Sanremo. Spesso mi sento una merda, non voglio più far vedere le mie debolezze e perplessità. Voglio far finta che non ho niente, voglio sembrare forte. Non vorrei piangere (e invece l'ha fatto, ndr.)». A quel punto è intervenuto Rudy Zerbi che ha detto: «Sti c***i, la carriera non dipende da chi va a Sanremo. Di cosa stiamo parlando?». Il pubblico poi ha rincuorato la cantante e anche la conduttrice ha espresso vicinanza all'artista che ha vinto un'edizione di Sanremo con «Sincerità».



Cosa ha detto Arisa



La canzone è sempre Let it be. Ascoltiamo quest’esibizione improvvisata a tre voci. Arisa, a fine esibizione: “Io davvero, a volte, mi sento sopravvalutata, non mi sento all’altezza… Sento di essere stata fortunata e basta”. Arisa trattiene a stento le lacrime e il pubblico in studio la consola. De Filippi: “Sbagli a parlare così”. Arisa: “Sono due anni che Amadeus non mi prende a Sanremo”. Zerbi: “Si può esistere come artisti anche se non si va a Sanremo. Non vai a Sanremo? E ‘sti caz*i!”.





Arisa chiede a Maria De Filippi di tagliare questa parte di puntata dal montaggio finale. Ovviamente, Arisa ha cambiato idea visto che il tutto è andato in onda. Arisa: “Voglio sembrare forte”. Maria De Filippi: “E invece così sembri arida. Ammettere queste cose è una prova di forza”.



Chi è Arisa

Arisa nasce il 20 agosto 1982 (ha 40 anni) a Genova. Cresce a Pignola, paese d’origine della famiglia vicino Potenza. All’età di quattro anni partecipa al primo concorso canoro con Fatti mandare dalla mamma di Gianni Morandi. Nel 1988 vince il concorso canoro Pino d’oro e nel 1999 il Premio Cantacavallo. Ottenuto il diploma al liceo pedagogico, svolge diversi lavori come la cameriera e la donna delle pulizie. Nel 2007 vince una bora di studio come interprete presso il Centro Europeo Toscolano (CET) di Mogol. Nel 2008 vince il concorso SanremoLab, e nel 2009 vince la categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo nel 2009. Il suo look con gonna a ruota e occhialoni diventa iconico. Vince ancora il Festival nel 2014, trionfando nella categoria Campioni con il brano Controvento. Durante la sua carriera la cantante ha pubblicato 6 album in studio e 2 raccolte. La notte, Meraviglioso amore mio, Guardando il cielo, Controvento e La cosa più importante sono sicuramente i brani di maggior successo di Arisa.

Inizia la sua carriera in televisione nel 2010 come presenza fissa al programma Victor Victoria – Niente è come sembra e come giudice della quinta, sesta e decima edizione italiana del talent show X Factor. Nel 2015 è la co-conduttrice della 65ª edizione del Festival di Sanremo.