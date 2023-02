Bacio Rosa Chemical-Fedez, Amadeus: «Non volevamo turbare». E sul suo futuro: «Se mi mandano via me ne vado»

«Non è nostra volontà turbare il pubblico a casa». Così Amadeus sul bacio tra Rosa Chemical e Fedez, che ha scatenato qualche polemica. «Le cose non vengono preventivate. Rientra nella totale libertà degli artisti che fa parte di una diretta: ci si affida al buon senso di tutti».

Amadeus e il bacio Rosa Chemical-Fedez

«Se mi mandano via me ne vado. Se chiunque dovesse dirmi che il mio mandato finisce qua, ne prenderei atto conservando 4 anni bellissimi per tutta la mia vita, con il piacere di aver fatto quello che desideravo fare. Nella vita, al di là dei festival, dipende tutto da un risultato: se si ottengono questi risultati hai una forza, se avessi fatto il 15-20% in meno sarei un allenatore esonerabile. Qualsiasi allenatore è forte finché la squadra vince, se la squadra perde anche i più grandi sono a rischio esonero. Ecco perché devo portare quello che sento, bisogna sbagliare con le proprie idee», ha poi detto Ama in sala stampa.

LE PAROLE DI COLETTA

«Il bacio tra Rosa Chemical e Fedez? Dico solo che ho amato molto di più quello tra Anna e Gianni Morandi», è invece il commento di Stefano Coletta, direttore Intrattenimento Prime Time Rai sull'esibizione di Rosa Chemical di ieri sera.

AMADEUS E LE DONNE

«Credo che il pubblico voti la canzone. Io scelgo la canzone, non faccio quote, neanche di età, nella composizione del cast, e credo faccia così anche il pubblico. Poi magari le classifiche di vendita danno ragione alle donne, per esempio vedo che Madame è già molto alta. L'importante è scegliere la canzone». Così Amadeus risponde in sala stampa a una domanda sul podio del festival 2023, tutto al maschile.