Beppe Vessicchio ha un occhio nero, incidente a Sanremo. Fedez: «Ecco cosa gli è successo»

Beppe Vessicchio con un occhio nero. Fedez nelle sue storie mostra il maestro tumefatto sotto l'occhio ma rassicura subito i followers spiegando quello che è successo. Un piccolo incidente di percorso, una svista, che però è stata decisamente dolorosa per il povero Vessicchio che è stato coinvolto dal rapper nel suo speciale di Sanremo di Muschio Selvaggio.

L'incidente

Fedez mostra una parte della villa in cui lui e tutto il cast di Muschio Selvaggio e fa vedere una bella vetrata che affaccia nella piscina: «Vedete quella vetrata, ecco il maestro Vessicchio pensava di poter entrare direttamente da lì, non si è accorto che c'era il vetro e lo ha preso in pieno». Beppe ha infatto un occhio nero, ma come in tutto, prende la cosa con grande eleganza e con un sorriso annuisce.

L'avventura sanremese

Il cantante milanese ha voluto nella sua squadra per lo speciale di Sanremo Vessicchio grandissimo esperto di musica e del festival che darà un valore aggiunto al programma che ovviamente vede coinvolto anche Luis Sal. Con loro ogni giorno sono presenti tanti ospiti, tutti protagonisti della kermesse musicale. Grande coinvolgimento anche del pubblico che assiste alle puntate.