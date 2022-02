Beppe Vessicchio non è a Sanremo 2022: mistero sull'assenza del direttore d'orchestra guarito dal Covid

«Beppe Vessicchio dovè???». Il web è incredulo: il beniamino di tutti, il maestro Vessicchio, non è a Sanremo per dirigere l'orchestra durante l'esibizione delle Vibrazioni com preventivato. Beppe Vessicchio aveva avuto il Covid poco prima del Festival, ma poi aveva annunciato che ci sarebbe stato, rassicurando i fan.

L'assenza ingiustificata

Invece non è lui a dirigere l'orchestra e il mistero si infittisce: centinaia di tweet si chiedono la stessa cosa, e sorge il problema Fantasanremo. In molti infatti sostengono di aver messo le Vibrazioni in squadra solo per lui. Il direttore d’orchestra in passato ha vinto il premio come miglior arrangiatore rispettivamente nelle edizioni 1994, 1997, 1998 e 2000.