Beppe Vessicchio torna a Sanremo (a sorpresa). Arisa e Grignani: «Abbiamo fatto casino»

Dopo 26 anni Beppe Vessicchio non sarà a Sanremo, o almeno così sembrava. Sì, perchè nell'esibizione che ha visto protagonisti Gianluca Grignani e Arisa è sbucato il direttore d'orchestra più famoso d'Italia. L'ex insegnante della Scuola di Amici ha diretto l'orchestra nell'esecuzione del brano «Destinazione Paradiso».



Cosa è successo

Ovazione all'Ariston per Beppe Vessicchio: il maestro, che non era previsto accompagnasse gli artisti in gara, torna in scena per dirigere "a quattro mani" con Enrico Melozzi Destinazione paradiso, eseguita da Gianluca Grignani con Arisa.





«Abbiamo fatto casino», dice Arisa alla fine dell'esibizione che ha fatto cantare l'Ariston in tutti suoi settori. Beppe Vessicchio a diretto l'orchestra ed è sembrato un flashback degli anni passati. Il direttore d'orchestra assegnato a man man ceduto il posto al volto tanto amato da grande e piccini. Vessicchio che però non è del tutto assente dal Festival, in realtà: è ospite fisso nel programma «Muschio Selvaggio» condotto da Fedez su Rai 2 in occasione speciale di Sanremo.



Perchè Beppe Vessicchio non è a Sanremo

Il direttore d’orchestra ha confessato durante una puntata di Amici 22, quella di domenica 5 febbraio, che non parteciperà quest’anno al Festival di Sanremo, causando il grande dispiacere del pubblico che come ogni anno si aspettava di vederlo, ma ha anche rivelato che senza dubbio sentirà la mancanza del suo ruolo.

Dopo 26 anni all’Ariston, per Vessicchio è arrivato il momento di prendersi una pausa, anche se ciò non è avvenuto in modo completamente spontaneo. In un’intervista a La Stampa, infatti, Beppe Vessicchio ha raccontato che, siccome ormai non frequenta più il mondo della produzione discografica, non è capitata nessuna possibilità di dirigere un big in questa edizione del Festival.