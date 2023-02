Blanco, l'esplosione di rabbia a Sanremo era programmata? La verità di Amadeus

Lo show rabbioso di Blanco sul palco del Festival di Sanremo era preparato? Il cantante ha distrutto tutta la coreografia floreale del palco. Perfino Gianni Morandi è stato costretto a prendere in mano la scopa per ripulire i danni causati dal vincitore dello scorso anno (con Mahmood).

La domanda che si fanno tutto oggi, dopo aver visto l'esplosione di rabbia durante la sua esibizione nella prima serata dell'edizione 2023 di Sanremo. Cosa è successo davvero? Blanco si è arrabbiato e ha perso la testa in quel momento per i problemi tecnici di audio durante l'esibizione oppure era uno show previsto nella scaletta? Anche sui social, tanti fan ipotizzano che fosse tutto apparecchiato: molti fanno notare che il titolo della canzone è "L'Isola delle rose", che appunto avvolgevano il palco.

Le dichiarazioni di Amadeus

“In realtà lui avrebbe dovuto fare delle cose con i fiori. Si sarebbe dovuto rotolare tra i fiori durante la canzone “L’isola delle rose”. Quando ho visto che ha iniziato a spaccare le cose sul palco, non capivo perché lo facesse", ha raccontato Amadeus nel dopo Festival di Fiorello. "Nel nostro box, l’audio non era perfetto, subito dopo mi hanno mandato sul palco dicendomi ‘vedi che puoi fare’, ma in quel momento non avevo capito ciò che stesse realmente accadendo, e tanto meno la reazione di Blanco”.

"Blanco mi ha chiesto scusa"

"Blanco mi ha chiamato, era dispiaciutissimo, ha chiesto scusa. Io lo conosco, Riccardo è un ragazzo talentuoso, lui ha sbagliato e lo sa lui per primo. Ha chiesto di essere perdonato, è stato il primo consapevole di aver capito di aver sbagliato. Ma non gettiamogli la croce addosso": lo ha precisato Amadeus tornando sul "caso" Blanco.