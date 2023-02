Blanco a Sanremo, il padre: «Contro mio figlio iniziativa mai vista prima, così al Festival non ci andrà più nessuno»

«Purtroppo, quella che è stata portata avanti nei confronti di mio figlio è un’iniziativa mai intrapresa prima e destinata a creare un precedente e si rischia che al Festival di Sanremo non ci voglia andare proprio più nessuno...». A parlare a DiPiù è Giovanni Fabbriconi, il papà di Blanco, il cantante che in coppia con Mahmood un anno fa ha vinto il Festival con la canzone Brividi.

Blanco e il caso Sanremo

Riccardo Fabbriconi, questo il vero nome di Blanco, è indagato dalla Procura di Imperia per danneggiamento dopo aver distrutto la scenografa allestita per lui e composta da seicento rose. Un atto dovuto che potrebbe complicare la carriera del giovane cantante. Secondo l’articolo 635 del Codice penale, chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione fino a cinque anni.

COSA RISCHIA

Insomma per Blanco potrebbe esserci un processo per danneggiamento. Ma il padre spera ci si possa fermare prima: «Prima di valutare che cosa fare, deve entrare in possesso della documentazione relativa a ciò che gli è stato contestato. Noi stessi in famiglia non vediamo l’ora di leggere quelle carte. Vogliamo avere un’idea esatta di quello che è successo e di quello che è contestato a nostro figlio. Soltanto in seguito ci potremo esprimere e lo faremo in un comunicato stampa».

LE REAZIONI DEI FAMILIARI

Una difesa a oltranza anche da parte della madre del cantante, Paola Lazzari: «Trovo fuori luogo la denuncia», ha detto la signora Lazzari su Raiuno, durante il programma La vita in diretta. «Ci sono problemi più importanti da affrontare, ma non voglio dire altro in questo momento e Riccardo è sempre un ragazzo di vent’anni che, come tutti, ha le sue pecche. Ma arrivare a denunciarlo significa distruggere una persona psicologicamente. Siamo arrivati all’estremo. Come la può prendere un ragazzo che si sente accusato di una cosa del genere? Non era nelle sue intenzioni offendere nessuno, come ha già spiegato quando si è scusato. Il discorso era concordato, attaccarsi a queste cose è pesante. Che la esibizione di mio figlio non sia piaciuta è un altro paio di maniche».

Blanco nelle prossime settimane verrà interrogato e il magistrato incaricato cercherà di capire se il suo caso debba essere archiviato oppure se il cantante meriti di finire a processo…