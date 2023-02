Sanremo, Pieraccioni prende in giro Blanco: «Devo potare una siepe, vieni?»

Ironia social da parte di Leonardo Pieraccioni dopo la sfuriata di Blanco a Sanremo 2023. L'attore in uan breve storia Instagram ha detto: «Blanco, ho una siepe da potare qui, vieni tu?». Il riferimento è alle aiuole di rose letteralmente distrutte dal vincitore della scorsa edizione del festival dopo i problemi tecnici avuti in cuffia.

Blanco, cosa è successo?

Ma cosa è successo? Poco dopo la mezzanotte, Blanco si esibisce sul palco dell'Ariston: inizia a cantare, la canzone ha un ritmo forte e dinamico. L'artista però inizia ad avere un'espressione strana in volto e cerca di comunicare con la regia.



A un certo punto dell'esibizione, Blanco ha fatto chiaramente segno di non sentire la sua voce in auricolare. A quel punto ha deciso di spaccare tutto: fiori, attrezzature e i musicisti sono andati avanti, continuando a suonare. Alla fine dell'esibizione pioggia di fischi. «Non mi sentivo in cuffia. Non mi sono fermato e mi sono divertito», ha detto l'artista. Amadeus ha invitato alla calma ma sbaglia il nome e lo chiama «Salmo». Fischi e mugugni, ancora. Il cantante si è giustificato «La musica è anche divertimento». Ora il cantante dovrà aspettare e cantare dopo anche se il pubblico non è entusiasta.