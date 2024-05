Carlo Conti a Sanremo, i co-conduttori e l'ipotesi Marcuzzi: come potrebbe essere il suo Festival 2025

Come sarà il nuovo Festival di Sanremo, quello della seconda era Conti? Il toto-nomi sul successore di Amadeus si è chiuso questa mattina con l’annuncio a sorpresa al Tg1 delle 8 del ritorno di Carlo Conti, arrivato - emblematicamente - nel giorno in cui si celebra Santa Rita da Cascia, considerata “la santa degli impossibili” perché si ricorre alla sua intercessione nei casi che sembrano disperati.

Carlo Conti e i co-conduttori, le ipotesi

In effetti Conti, che guiderà il Festival di Sanremo sia nel 2025 che nel 2016, dovrà farsi carico di un’eredità ingombrante: quella dei cinque Festival targati Amadeus, tra ascolti stellari, imponenti successi discografici e un boom social che ha spalancato definitivamente le porte della kermesse anche ai giovanissimi.

Dalla sua il 63enne conduttore toscano (due in più di Amadeus), in Rai dal 1985, ha esperienza e competenza. E poi il Festival lo conosce bene, avendolo guidato per tre anni dal 2015 al 2017, prima di consegnare la macchina nelle mani di Claudio Baglioni. Nel 2015 si “inventò” Arisa e Emma come co-conduttrici, nel 2016 puntò sulla camaleontica Virginia Raffaele (affiancata da Gabriel Garko e Madalina Ghenea), nel 2017 riuscì addirittura a convincere Maria De Filippi a raggiungerlo all’Ariston. E mica solo per una sera, come con Paolo Bonolis nel 2009, ma per tutte e cinque le serate.

Carlo Conti a Sanremo, una sfida chiamata «usato sicuro»: così la Rai prepara il dopo-Amadeus

Chissà che nel farsi carico del Festival Conti non riparta proprio da dove aveva lasciato: «Maria l’ha fatto con me, è stato bellissimo, ci siamo divertiti un sacco. Magari torniamo io e lei», aveva detto, tra il serio e il faceto, neppure un mese fa a Le Iene. Una cosa è certa: sul palco il conduttore non sarà solo. C’è già ancor prima dell’annuncio si è praticamente autocandidato ad affiancarlo. Come Alessandro Cattelan. Ospite di una puntata dei Migliori anni per lanciare il suo nuovo programma Da vicino nessuno è normale - la prima puntata su Rai2 lo scorso lunedì ha incollato davanti al video 912mila spettatori pari al 5,5% in prima serata - l’ex conduttore di X Factor con una gag sembrava aver anticipato la notizia della sua presenza accanto a Conti all’Ariston: «Volevo vedere come stavamo in televisione insieme». E alla conferenza stampa di presentazione del programma, pochi giorni fa, ha aggiunto: «Sanremo 2025 con Carlo Conti e Antonella Clerici? Con loro farei qualsiasi cosa».

Chissà, invece, che il tandem ai David Di Donatello con Alessia Marcuzzi non sia stata una prova generale in vista proprio di Sanremo: il nome dell’ex conduttrice Mediaset era circolato già lo scorso anno, poi Amadeus scelse Marco Mengoni, Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e Fiorello e Marcuzzi si limitò ad essere spalla fissa dello showman siciliano nel box di Viva Rai2 fuori dall’Ariston. Si era vociferato anche di un trio tutto toscano, composto da Carlo Conti insieme agli amici Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello.

«Se ci saranno? No, credo di no. Almeno non in presenza fissa, credo di andare avanti su questa idea di alternare tutte le sere qualcosa di diverso... e poi insomma facciamo troppe cose insieme, non li sopporto quasi più quei due», ha scherzato al Tg1 Conti, a proposito di Pieraccioni e Panariello. Il conduttore poi ha aggiunto: «Adesso c'è da pensare alla cosa più importante, che è il regolamento (nei suoi tre Festival reintrodusse le eliminazioni, ndr), dopodiché inizieremo ad ascoltare le canzoni delle nuove proposte, poi quelle dei big e come ultima cosa cercherò di capire la squadra con me sul palco per la presentazione e tutti gli ospiti e quello che ne deriva».