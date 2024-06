Carlo Conti, la scaletta di Sanremo 2025: «Prima il regolamento, poi scelgo le canzoni e penso agli inviti. Per il Festival ho cambiato città»

Carlo Conti sarà il prossimo conduttore del Festival di Sanremo. Il presentatore toscano, che è già stato direttore artistico della kermesse canora per ben tre volte, si sta preparando a salire nuovamente sul palco del teatro Ariston, palco ambito da tutti i cantanti italiani. Comunque sia, prima di febbraio 2025, Conti ha anche altri impegni: ad esempio, dall'11 al 14 giugno condurrà il Tim Summer Hits insieme ad Andrea Delogu: lo spettacolo si terrà in Piazza del Popolo a Roma. Proprio durante la conferenza stampa di presentazione dell'evento, Carlo Conti ha parlato anche di Sanremo.

Le parole di Carlo Conti

Carlo Conti, durante la conferenza stampa di presentazione del Tim Summer Hits ha accennato anche al Festival di Sanremo: «Adesso lavoro sul regolamento, poi c’è l’ascolto attento prima delle nuove proposte e poi dei big.

Dopo sceglieremo le persone che mi affiancheranno. I brani sono la cosa fondamentale. Se come direttore artistico inviterò qualche artista in gara? I criteri per me sono: sempre prima i brani poi gli inviti. Come farò visto i tanti impegni? In realtà sto facendo molto meno. Ho tolto tutti gli impegni quotidiani e ho scelto di lasciare questa meravigliosa città per stare nella mia Firenze con la mia famiglia. Credo di lavorare meno rispetto agli anni passati anche se gli impegni sono tanti. Se sono preoccupato per il lavoro da fare a Sanremo? Sicuramente meno delle scorse edizioni che ho diretto. Allora avevo anche L’eredità, un impegno quotidiano che si sommava al lavoro del Festival. Quest’anno non ho un simile impegno e quindi farò meno fatica».

Il nuovo Festival di Sanremo

Carlo Conti ha quindi concluso dicendo: «Non so se vedremo alcuni dei cantanti o la conduttrice del Tim Summer Hits a Sanremo è presto per dirlo. Nell’organizzazione del Festival ci sono scatti precisi. Per ultima cosa sceglieremo le persone che stanno insieme a condurre. Prima il regolamento e i nuovi artisti, poi verrà tutto il resto».