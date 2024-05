Carlo Conti al festival di Sanremo per due anni: l'annuncio al Tg1

Ora c'è anche l'ufficialità. Come appena annunciato al Tg1 sarà Carlo Conti il nuovo direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo. Una decisione unanime dei vertici aziendali, l’amministratore delegato Roberto Sergio e il direttore generale Giampaolo Rossi di concerto con il direttore intrattenimento prime Time Marcello Ciannamea.

Per i prossimi due anni Conti sarà al timone dell'Ariston, presentatore e direttore artistico, come già fece nelle tre edizioni dal 2015 al 2017, che lo vide lanciare artisti oggi protagonisti della musica italiana. Per lui il difficile compito del post-Amadeus ed il confronto con edizioni da record, di ascolti e di successi discografici. Prima garanzia per affrontare il compito sarà per lui l'avere le mani libere dopo che il suo predecessore, andando via da Viale Mazzini per firmare con il Nove, ha denunciato indebite pressioni politiche sulle sue scelte di direttore artistico. Il Volo con «Grande amore», gli Stadio con «Un giorno mi dirai» e Francesco Gabbani con «Occidentali's karma» i vincitori delle sue prime tre edizioni.

«Il piacere è tutto mio.

I Conti tornano, torno a Sanremo dopo sette anni. Speriamo di fare un bel lavoro nel segno del grande lavoro fatto dopo di me da Baglioni e da Amadeus», ha detto il conduttore al Tg1 delle 8, raccontando che subito, ai primi titoli del notiziario, sono iniziati ad arrivagli messaggini di complimenti: «Il primo che mi ha scritto è Fiorello: “Ah, se fossi stato in onda ci saremmo divertiti”. Poi Matano, De Girolamo... Conduttore e direttore artistico ha parlato anche di «un bel modo di festeggiare i miei primi quarant'anni Rai» dettando i primi passi del suo lavoro: «Ora bisogna mettere mano al regolamento, poi penseremo alle canzoni dei giovani e dei big». Ci saranno gli amici Panariello e Pieraccioni? «Non credo, almeno non in modo fisso, vorrei ancora cambiare presenze ogni sera».