Celentano su Sanremo: «Ora è certo, non potrò più tornare in televisione»

Sanremo, arriva la polemica di Adriano Celentano. «Anche stamattina, come al solito, ho letto i giornali... Ora è certo: non potrò più tornare in televisione». Così Celentano sul suo profilo Instagram.

Il “molleggiato” non lo nomina ma il riferimento sembra chiaro alle polemiche sul festival.

GLI ASCOLTI - «Gli ascolti eccellenti e l'attenzione riservata dai giovani al 73mo Festival di Sanremo premiano il lavoro della Rai e di quanti hanno reso possibile un'edizione destinata a rimanere nella storia della nostra televisione e del nostro Paese». A sottolinearlo è l'ad Rai Carlo Fuortes. Per la prima volta «il Festival ha avuto l'onore dell'autorevole presenza del Presidente della Repubblica e, di fronte a Sergio Mattarella, è stato aperto dalla straordinaria lettura di Roberto Benigni sul valore della nostra Costituzione a 75 anni dalla sua entrata in vigore» e ha saputo raccontare «l'universo giovanile».

Il picco di ascolto della finale di Sanremo 2023 è stato raggiunto alle 22.01 durante l'esibizione dei Depeche Mode, con 15.674.000 spettatori, quello di share è stato toccato all'1.44 quando Amadeus ha lanciato le esibizioni degli artisti entrati in Top5, con l'82.7%. Lo ha detto il direttore dell'Intrattenimento di Prime Time, Stefano Coletta.

Sanremo, le donne (assenti dal podio) diventano una polemica. «Dove sono le quota rosa?». L'ultima a vincere fu Arisa nel 2014

Sanremo e il caso Fedez, FdI all'attacco: «Alla Rai dirigenti da cambiare»